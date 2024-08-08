〈玉山金法說〉房貸絕無限貸令！黃男州：全年存放款展望樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 18:31

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玉山金 (2884-TW) 今 (8) 日召開 2024 年第 2 季法人說明會，董事長黃男州指出，上半年國銀整體獲利亮眼，玉山銀存放款業務穩健成長，營運重心仍是希望吸收更多低利率的台、外幣活期性存款，藉此提升利差，帶動獲利增長；此外，受新青安、股災影響，國銀紛紛收緊房貸業務，黃男州強調，玉山沒有限貸令，購置自用住宅客戶仍是主軸，且海外分、子行可望持續為放款添增成長動能。

玉山銀上半年存、放款業務穩健發展，總放款年成長 13.1%，存款年成長 9%，上半年淨利息收入較去年同期成長 15.5%。受惠於台灣經濟穩健發展、ICT 產業需求升溫及房市成長，企業放款及個人放款分別成長 12.3%、14%，其中個人房貸、中小企業放款及外幣放款成長表現佳。

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8 月全球股災，恐導致房貸大風暴，黃男州表示，雖然股市震盪一定會影響到房貸市場，不過，根據主計總處預測，台灣上半年經濟成長率 5.81%，全年估為 3.94%，雖然下半年不會像上半年如此亮麗，但去年同期基期較高，整體環境仍相當不錯。

黃男州說，玉山上半年總放款約成長 1555 億元，預估全年總放款落在 2500 億元左右，年增可望維持 12%，主要成長力道來自海外分行、子行，動能相當不錯。

其中，房貸業務方面，黃男州表示，上半年在台已經貸出 5000 多億元，成長驚人，達到去年一整年房貸餘額 6000 億元的八成多，上半年年增率 13.1%，預估下半年會稍稍放緩，不過，黃男州有信心房貸成長仍不錯。

黃男州認為，業務成長需要循序漸進，銀行都會適度調整，強調玉山並無限貸令，但下半年環境稍微有些變化時，大家都會重新審視業務，就玉山來說，對於想要購置自用住宅的客戶，還是會持續提供服務，從以前到現在都是玉山業務主軸，不會有所改變。

存款方面，黃男州指出，玉山上半年年成長 9%，下半年成長力道仍滿大，其中，活期性存款、外幣存款的吸收都滿快的，上半年整體存款約增加 1870 億元，全年預估 3200 億元左右，這是目前的看法，如果環境出現劇烈變化，業務都會隨之調整。

玉山金 2024 年上半年財業務表現佳，金控獲利、財富管理手收及信用卡簽帳金額皆創歷年同期新高。自結淨收益 361.3 億元，稅後純益成長 20.6% 達 127.2 億元，金控每股稅後盈餘 (EPS) 0.81 元、股東權益報酬率 (ROE) 10.76%、資產報酬率 (ROA) 0.67%。

玉山本季淨手續費收入 69.4 億元，累計上半年 131.8 億元，年增 30.2%。玉山財富管理淨手續費收入 62.9 億元，成長 41.6%，共同基金、保險、債券等金融產品分別成長 99.6%、15.3%、25.5%。

玉山上半年信用卡淨手續費收入 36.7 億元，年成長 8.7%，簽帳金額 3230 億元，年成長 13.1%；其中玉山「金彩稅月」以信用卡繳所得稅款，獲顧客熱烈迴響，帶動 6 月份簽帳金額首度單月突破 1000 億元。