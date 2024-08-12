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鉅亨速報

盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額1.55億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:34


台股今日橡膠工業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.06%，總成交額1.55億元，大盤占比0.13%。

該產業上漲家數10、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股泰豐(2102-TW)12日09:33股價上漲1.15元，報24.65元，漲幅4.89%。

橡膠工業近5日下跌2.86%，集中市場加權指數下跌0.78%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 橡膠工業 集中市場加權指數
近一週 -2.86% -0.78%
近一月 -2.71% -11.98%
近三月 -5.05% +3.67%
近六月 +5.07% +18.64%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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