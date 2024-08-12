盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額1.55億
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:34
台股今日橡膠工業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.06%，總成交額1.55億元，大盤占比0.13%。
該產業上漲家數10、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股泰豐(2102-TW)12日09:33股價上漲1.15元，報24.65元，漲幅4.89%。
橡膠工業近5日下跌2.86%，集中市場加權指數下跌0.78%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|橡膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.86%
|-0.78%
|近一月
|-2.71%
|-11.98%
|近三月
|-5.05%
|+3.67%
|近六月
|+5.07%
|+18.64%
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