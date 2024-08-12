前日本央行官員：日銀今年內不會再升息

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:48

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日本央行前董事會成員櫻井誠 (Makoto Sakurai) 表示，鑒於最近升息引發市場動盪，以及日本經濟快速復甦的可能性很低，預估日本央行今年內不會再升息。

櫻井誠上周五 (9 日) 接受媒體採訪時表示，日本央行能否在明年 3 月前再升息一次，也很難確定，「至少在今年剩餘時間內，他們不會再升息了。」

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日本央行 7 月 31 日決定將政策利率上調至 0.25%，引發市場動盪，隨後的應對也使投資人對升息態度轉趨謹慎保留。

櫻井誠說:「在恢復正常貨幣政策的過程中，日本央行決定從利率幾乎為零的世界轉向正常的 0.25%，這是件好事。」但他補充說，此舉需要耗費太多精力，因此對於進一步升息，「他們應該再等一段時間」。

此前，日本央行行長植田和男關於進一步升息的強硬語氣，以及對美國經濟的擔憂，被視為助力日元飆升。日本股市也遭遇了 1987 年以來最嚴重的崩盤，促使央行副總裁內田真一承諾在市場不穩定時不會升息，以此來安撫投資人。

櫻井誠認為，內田的表態是恰當的，因為現在保持市場穩定非常重要。

櫻井誠批評了植田和男在 7 月 30 日記者會上的溝通方式，「日本央行正從過度貨幣寬鬆轉向適當貨幣寬鬆，最大的問題在於，植田和男沒能堅定地傳達將維持寬鬆政策。」

他進一步指出，如果沒有這樣的解釋，植田和男最終給人的印像是他將「越來越提高利率」。

櫻井誠在談到公開呼籲升息的議員和商界人士時說：「現在你知道當你越界時，市場就會發生這種情況。」