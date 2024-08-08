日本九州7.1強震 台積電：熊本廠區不受影響

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-08 20:10

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NHK 報導，日本氣象廳預計此次地震將引發海嘯，最高可達 1 公尺，而鹿兒島縣川內核電廠並未發現異常，繼續營運。

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根據日本氣象廳觀測到的各地震度，宮崎縣宮崎市、都城市、串間市、鹿兒島縣大崎町的地震強度為 5 級以上，九州、四國、中國、近畿地區也觀測到 4 級至 1 級的地震。台積電熊本廠位於熊本縣菊陽町，觀測到的地震震度為 3 級。

台積電熊本一廠由台積電和索尼半導體、電裝株式會社 (DENSO)，以及豐田汽車 (Toyota Motor Corporation) 等合資，採用 12/16 奈米、22/28 奈米特殊製程，今年 2 月 24 日開幕，月產能 5.5 萬片，預計年底開始量產。