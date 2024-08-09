摩根資產管理：日本央行短期內將避免再次升息

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:23

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摩根大通資產管理公司認為，日本央行短期內將避免再次升息，進一步貨幣緊縮政策將取決於美國經濟的走向。

摩根大通資產管理公司全球利率主管 Seamus Mac Gorain 指出，「日本央行實際上有再次行動的路徑，但那是一條聯準會降息並設法穩定住美國經濟的道路，如果美國陷入衰退，路就堵死了。」

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摩根資產管理押注日本短期和長期公債殖利率差將縮小，在經歷了市場瘋狂波動的一周後，市場正揣摩日本央行的下一步行動。

圍繞日本政策路徑的意見分歧加劇了市場動盪，套利交易平倉波及了從信貸到股票再到美債的各個領域。

先前受訪調的 34 位經濟學家中，約 65% 預計日本在年底前再次升息。交易者則顯得信心不足：互換市場定價顯示到 12 月升息 25 個基點的機率約 30%，低於一週前的約 60%。

Mac Gorain 認為，日本進一步收貨幣緊縮政策可能要到 2025 年。

週一日圓兌美元匯率一度飆升至 141.7，當時交易員正在消化日本央行的鷹派評論。而不到 48 小時後，央行副總裁一番「市場不穩定時不會升息」的鴿派言論，又讓日圓跌回 147.90。同一時間，日本公債先是大跌，接著反彈。