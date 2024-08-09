〈電子五哥營收〉仁寶7月營收年月雙減 下周法說聚焦伺服器最新布局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-09 19:14

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仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 7 月營收 764.4 億元，年月雙減。仁寶將與下周照開法說會，為新團隊上任後首次召開法說，屆時除公告第二季財報，市場也聚焦仁寶最新的伺服器布局。

仁寶 7 月營收 764.4 億元，月減 7.5%，年減 9.9%；累計今年 1 至 7 月營收 5132.2 億元，年減 4.6%。至於 PC 出貨狀況，仁寶 7 月 PC 出貨 250 萬台，月減 16.7%，年減 24.2%。

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伺服器方面，仁寶新任董事長陳瑞聰先前提到，目前仁寶伺服器營收比重約 2%，接下來仁寶全力衝刺 AI 伺服器。陳瑞聰也透露最新目標，3 年後至少要拿下北美四大 CSP(雲端服務供應商) 其中一家，且營收力拚上千億，5 至 7 年後 AI 伺服器占比達 3 成。

仁寶近年積極布局非 PC 領域，包含智慧醫療、車用等。智慧醫療方面，有宏智生醫的「 AI 腦波評估壓力 & 失智風險」透過 AI 即時分析 90 秒腦波訊號，提供可量化的壓力評估指標。車用部分，仁寶在 7 月 31 日指出，斥資新台幣 5.1 億元的波蘭新廠正式動土，預計明年 5 月啟用，生產車電產品。