〈電子五哥營收〉仁寶PC、非PC產品皆季增雙位數 帶動Q2營收季增近19%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-09 16:52

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 826.57 億元，年月雙增，第二季營收達 2372.09 億元，季增近 19%。仁寶指出，旗下 PC 與非 PC 產品，包含智慧型手機、穿戴裝置及伺服器等，第二季皆有雙位數百分比的成長，帶動第二季營收表現。

仁寶 6 月營收 826.57 億元，月增 6.9%，年增 1.3%。第二季營收 2372.09 億元，季增 18.83%，年減 2.74%。累計今年上半年營收 4367.8 億元，年減 3.65%。至於 PC 出貨狀況，6 月出貨 300 萬台，月增 3.44%，年減 9.09%，第二季出貨 870 萬台，季增 16%，年對年持平。

仁寶表示，由於市場能見度仍低，客戶拉貨相對保守，因此原先預期第二季 PC 出貨僅有個位數成長，不過客戶拉貨力道加大，帶動第二季出貨季增雙位數百分比，優於預期。