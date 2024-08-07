研調估Q3全球NB出貨僅季增0.9% 仁寶、和碩出貨表現較佳

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-07 16:51

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根據 DIGITIMES 研究中心觀察，由於第二季基期較高，加上品牌出貨相對保守，預期第三季全球 NB 出貨僅季增 0.9%。不過 DIGITIMES 認為，台系代工廠第三季成長優於整體市場，其中仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 表現有望優於其他代工廠。

DIGITIMES 表示，由於品牌通路業者擔憂成本、運費持續上升而提前出貨，加上北美教育旺季出貨優於預期，以及中國復甦力道不弱，第二季全球 NB 出貨季增 7.8%。但也因第二季基期較高，旺季消費新機均價較高，以及品牌出貨趨於保守，預期第三季全球 NB 出貨季對季僅成長 0.9%，不如以往傳統旺季。

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不過分析師蕭聖倫表示，主要台系代工廠第三季的成長力道將優於整體市場，推升台廠比重至 74.4%。其中，仁寶與和碩受惠品牌客戶衝刺旺季消費型機種出貨，表現可望優於其他代工廠。