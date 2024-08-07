研調估Q3全球NB出貨僅季增0.9% 仁寶、和碩出貨表現較佳
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-07 16:51
根據 DIGITIMES 研究中心觀察，由於第二季基期較高，加上品牌出貨相對保守，預期第三季全球 NB 出貨僅季增 0.9%。不過 DIGITIMES 認為，台系代工廠第三季成長優於整體市場，其中仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 表現有望優於其他代工廠。
DIGITIMES 表示，由於品牌通路業者擔憂成本、運費持續上升而提前出貨，加上北美教育旺季出貨優於預期，以及中國復甦力道不弱，第二季全球 NB 出貨季增 7.8%。但也因第二季基期較高，旺季消費新機均價較高，以及品牌出貨趨於保守，預期第三季全球 NB 出貨季對季僅成長 0.9%，不如以往傳統旺季。
不過分析師蕭聖倫表示，主要台系代工廠第三季的成長力道將優於整體市場，推升台廠比重至 74.4%。其中，仁寶與和碩受惠品牌客戶衝刺旺季消費型機種出貨，表現可望優於其他代工廠。
蕭聖倫進一步提到第三季主要 NB 品牌的表現，龍頭聯想集團 (00992-HK) 將衝刺歐美旺季的消費產品出貨，不過中國市場需求轉弱，成長受限。惠普 (HPQ-US) 第三季將受到教育機種淡季效應影響，出貨不增反減。
戴爾 (DELL-US) 則因主攻商務市場，需求持續回升，加上積極布局高通 (QCOM-US)AI NB 的產品可望帶來需求，表現將優於聯想以及惠普。
展望第四季，隨著中、高階 AI NB 平台陸續到位，全球 NB 出貨有望加速成長，預期今年全年 NB 出貨可達 1.73 億台，年對年將成長 4.6%。
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