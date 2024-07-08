〈電子五哥營收〉廣達6月營收1113億年增逾2成 寫19個月新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-08 16:19

廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收達 1113.18 億元，站穩千億大關，年月雙增，其中年增逾 2 成，且單月寫下 19 個月以來新高。廣達營運團隊指出，筆電能見度仍需觀察，但 AI 伺服器展望維持不變，全年雙位數成長，且為廣達今年重要成長動能。

廣達 6 月營收 1113.18 億元，月增 9.9%，年增 23.4%，創 19 個月以來單月新高。第二季營收 3099.54 億元，季增 19.79%，年增 26.48%，創 17 年同期新高。累計今年上半年營收 5688.94 億元，年增 11.28%。

筆電出貨方面，廣達 6 月筆電出貨 450 萬台，月增 12.5%，年減 11.76%。第二季筆電出貨貨 1170 萬台，季增 11.4%，年減 7.7%。

廣達表示，6 月受惠季底拉貨效應，筆電出貨呈現月增，不過第二季較去年同期衰退，主因為過去一年消費性筆電市況不佳，需求疲弱。

廣達也提到，持續看好 AI PC 後市，微軟 (MSFT-US) 的 M365 推出、待 AI PC 單價調降以及相關應用更加成熟後，有望帶來換機潮。