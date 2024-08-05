〈焦點股〉AI題材遭狙擊 電子五哥鐵鎖連環跌 廣達、緯創一度跌停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-05 11:25

廣達早盤以 245 元跳空開低，盤中最低跌至 240 元，進逼跌停價 239.5 元，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 245.5 元，跌幅 7.71%，成交量超過 3 萬張。緯創也開低走低，盤中甚至一度觸及跌停價 86.7 元，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 89.4 元，跌幅 7.17%，成交量超過 3 萬張。英業達同樣臉黑，早盤以 45.5 元開低走低，也一度觸及跌停價 45.05 元，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 44.45 元，跌幅 7.01%，成交量則超過 2 萬張。

和碩跌破百元大關，最低跌至 93.1 元，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 94.9 元，跌幅 7.86%，成交量超過 5000 張。仁寶跌幅則相對輕微，早盤以 30.85 元開低，最低跌至 29.2 元，隨後跌幅稍收斂，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 30.25 元，跌幅 4.42%，成交量超過 1 萬張。

雖然電子五哥今天面臨大幅修正命運，不過包含廣達、緯創以及英業達皆看好今年 AI 伺服器展望。廣達看好 AI 伺服器全年有雙位數成長；緯創第三季 AI 伺服器將有雙位數成長的表現，全年有三位數成長；英業達下半年在美系客戶的帶動下，全年伺服器出貨有望年增 2 成。