聯發科7月營收456.1億元 寫4個月高點

IC 設計大廠聯發科 ( 2454-TW ) 今 (9) 日公告 7 月營收 456.1 億元，月增 5.84%，年增 43.59%，累計前 7 月營收 3063.39 億元，年增 35.82%；受惠客戶需求緩步增加，聯發科 7 月營收小增，為四個月來新高。

展望第三季，聯發科預期，三大業務大致與上季相當，以美元兌 新台幣 32.3 元推算，營收約 1,235-1,324 億元，季減 3% 至季增 4%，年增 12-20%，毛利率 45.5-48.5%，營業費用率 28-32%。

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手機方面，聯發科本季受惠新興市場的 4G 手機需求健康成長，但受 5G 手機晶片下滑影響，整體手機晶片業績持平上季，並預估全年智慧型手機市場出貨量年增低個位數百分比，全球 5G 滲透率估達 61-63%。

聯發科看好，下一代旗艦晶片天璣 9400 預計 10 月上市，採用 3 奈米製程生產和 Armv9 核心，搭配全大核架構，性能和能耗表現可望顯著提升，有助客戶開發生成式 AI 功能，客戶對天璣 9400 反應相當正面，首波導入的機型數量相較於天璣 9300 更多，有信心今年旗艦產品營收成長超過 50%。

至於智慧裝置平台方面，聯發科本季無線及有線產品業績約略持平，運算裝置和 ASIC 業務穩健成長，電視營收則因客戶因應全球體育賽事提前在上半年拉貨，本季業績將下滑，整體智慧裝置平台呈現持平；電源管理晶片表現則相對穩健。