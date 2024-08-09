〈富采法說〉Q3旺季不旺營收估持平 少業外干擾將再收斂虧損

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-09 19:33

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富采 (3714-TW) 今 (8) 日召開法說會，展望第三季，公司表示，以目前終端市場來看，今年旺季需求不若往年那麼熱，第三季營收估持平，但沒有一次性的業外影響下，虧損可望較第二季再收斂。

各產品來看，富采表示，感測產品部分已經在第二季來到高峰，但第三季將導入智慧穿戴、人臉辨識等新應用，預計營收持平或微幅下滑；專業照明產品則受益於全新穿戴裝置的導入，以及植物照明產品光效提升、訂單增加，全年營收上看 30% 成長。

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顯示看板業務第三季則估持平，預計直到明年產品導入終端市場才有明顯提升；背光產品整體預估正成長，筆電背光第二季表現不佳，第三季預期跟隨大環境回溫，電視背光則受益於奧運轉播及贊助商效應，銷量也會上升。

車用方面，富采持續看好前景，目前公司紅外線技術、監控技術和光學設計已成功導入日系車款，車用產品下半年將逐步攀升，另外，車用 LED 需求會隨車款未來發展提升，看好 2028 年實現數倍成長。