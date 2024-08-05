英飛凌攜手聯發科 搶入門款智慧座艙市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-05 16:20

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英飛凌今 (5) 日宣布，攜手聯發科 (2454-TW) 及其他設計公司合作夥伴，共同開發了一款基於英飛凌 TRAVEO CYT4DN 微控制器系列和聯發科 (2454-TW) 入門級 Dimensity Auto SoC 解決方案的易用型座艙方案，減少硬體和軟體的系統物料成本 (BOM)。

英飛凌指出，在該款易於使用的座艙方案中，英飛凌 CYT4DN 微控制器發揮了作為 SoC 安全守護者 (safety companion) 的功能，滿足車載儀表的 ASIL-B 安全目標。TRAVEO MCU 監控由 SoC 呈送的內容，並在發生錯誤時接管，並以減少功能的方式繼續運作，同時還執行常規的安全守護功能，例如與汽車網絡的通訊。

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聯發科汽車產品線副總經理 Xiong Jian 表示，透過公司汽車 SoC 結合英飛凌的 TRAVEO T2G 微控制器，將為車廠和 Tier 1 公司提供一個具有成本效益的座艙解決方案，為入門級車款帶來新的可能性。

英飛凌智慧移動微控制器部門副總裁 Ralf Koedel 表示，現代化的座艙除了支援駕駛，也提升所有車內乘客的駕駛舒適性，公司與聯發科及合作夥伴一起讓成本優化的車款都能配備數位解決方案，很高興為所有汽車開創配備數位座艙的準備，TRAVEO T2G CYT4DN 微控制器整合低功耗快閃記憶體、多個高性能的類比和數位周邊，並且創建了一個安全的運算平台。

英飛凌新推出的座艙方案，支援解析度 1920 x 720 像素的儀表組和車載資訊娛樂顯示器，儀表組顯示器由符合 ASIL-B 的 TRAVEO CYT4DN 微控制器所驅動，確保高可靠性，也簡化軟體並大幅降低軟體成本，因為 SoC 運行在開源的 Android 作業系統上，消除了對虛擬管理程式和大型商用作業系統的需求，從而避免了對軟體或授權費用的大量投資。供應商和製造商可以自行維護和更新軟體，進一步降低成本。