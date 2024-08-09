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鉅亨速報

營收速報 - 信義(9940)7月營收12.59億元年增率高達28.97％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:16


信義(9940-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣12.59億元，年增率28.97%，月增率-8.78%。

今年1-7月累計營收為86.84億元，累計年增率-1.14%。

最新價為32.7元，近5日股價下跌-9.78%，相關其 他下跌-8.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+793 張
  • 外資買賣超：+825 張
  • 投信買賣超：+7 張
  • 自營商買賣超：-39 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 12.59億 29% -9%
24/6 13.80億 22% -7%
24/5 14.80億 27% 4%
24/4 14.25億 21% 4%
24/3 13.68億 27% 75%
24/2 7.81億 -34% -21%

信義(9940-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為房屋買賣之居間仲介。住宅及大樓開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收信義

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