營收速報 - 信義(9940)7月營收12.59億元年增率高達28.97％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:16
今年1-7月累計營收為86.84億元，累計年增率-1.14%。
最新價為32.7元，近5日股價下跌-9.78%，相關其 他下跌-8.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+793 張
- 外資買賣超：+825 張
- 投信買賣超：+7 張
- 自營商買賣超：-39 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|12.59億
|29%
|-9%
|24/6
|13.80億
|22%
|-7%
|24/5
|14.80億
|27%
|4%
|24/4
|14.25億
|21%
|4%
|24/3
|13.68億
|27%
|75%
|24/2
|7.81億
|-34%
|-21%
信義(9940-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為房屋買賣之居間仲介。住宅及大樓開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 國光生(4142)7月營收3.61億元年增率高達224.98％
- 營收速報 - 十銓(4967)7月營收29.00億元年增率高達225.11％
- 營收速報 - 智冠(5478)7月營收6.54億元年增率高達36.31％
- 台股強彈外資回補254億 三大法人買超189.15億
鉅亨號貼文看更多
下一篇