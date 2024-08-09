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鉅亨速報

營收速報 - 智冠(5478)7月營收6.54億元年增率高達36.31％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


智冠(5478-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣6.54億元，年增率36.31%，月增率14.62%。

今年1-7月累計營收為40.28億元，累計年增率8.74%。

最新價為126.5元，近5日股價下跌-6.37%，相關文化創意產業指數下跌-2.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+297 張
  • 外資買賣超：+310 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 6.54億 36% 15%
24/6 5.70億 5% 7%
24/5 5.35億 6% -3%
24/4 5.50億 5% -15%
24/3 6.47億 33% 14%
24/2 5.65億 14% 11%

智冠(5478-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體之發行.買賣。遊戲軟體雜誌.圖書之發行及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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