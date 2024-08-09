營收速報 - 智冠(5478)7月營收6.54億元年增率高達36.31％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
今年1-7月累計營收為40.28億元，累計年增率8.74%。
最新價為126.5元，近5日股價下跌-6.37%，相關文化創意產業指數下跌-2.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+297 張
- 外資買賣超：+310 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|6.54億
|36%
|15%
|24/6
|5.70億
|5%
|7%
|24/5
|5.35億
|6%
|-3%
|24/4
|5.50億
|5%
|-15%
|24/3
|6.47億
|33%
|14%
|24/2
|5.65億
|14%
|11%
智冠(5478-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體之發行.買賣。遊戲軟體雜誌.圖書之發行及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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