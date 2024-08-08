見風轉舵改當航海王 航運類股ETF受惠地緣政治風險運價上漲

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-08 11:44

‌



全球股災，近期國際主要股市自 7 月 11 日高點迄今大多出現雙位數跌幅，野村投信表示，相較航運類股可望受惠於地緣政治衝擊帶動的運價上漲走勢，加上與主要股市的相關性較低，值得納入投資組合，在降低波動風險之餘，更能追求上漲契機。

近期股市轉趨震盪，從上週日銀宣布升息加上減碼購債，引發全球套利交易平倉及賣股潮，到輝達晶片傳出瑕疵、巴菲特砍倉蘋果，以及伊朗揚言開戰等利空消息連發，主要股市自 7 月 11 日高點迄今大多出現雙位數跌幅，但值得留意的是，其中與地緣政治連動大的航運類股表現相對抗跌，尤其放眼全球三大航運的 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數僅下跌 8.3%，甚至在 8 月 6 日股市反彈時更大漲 4.41%，彈幅更勝加權指數的 3.39%、台灣航運類指數的 2.41%，可謂抗跌又領漲 (資料來源：Bloomberg，2024/7/11-2024/8/6，原幣計價)。

‌



野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，全球航運與主要股市關聯度低，利空擾市反有望逆勢撐盤，以聚焦全球前 40 大航運龍頭股票的指數：NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為例，該指數跟那斯達克指數、台灣加權指數與日經 225 指數的相關係數分別僅 0.45、0.52 與 0.40 的中低相關性，因此在過往突發利空事件干擾股市時，全球航運龍頭多能表現抗跌、甚至逆勢上漲撐盤。

舉例來說，2022 年 12 月科技巨頭下挫，當時 Apple、Tesla 等因財報展望不如預期引發美股、台股、科技股乃至於日股下挫 4.8% 至 8.7%，但全球航運龍頭卻逆勢小漲 0.9%；又或者 2024 年 4 月以伊衝突引發投資人擔憂拋售，全球航運龍頭當月卻逆勢大漲 6.6%，再度發揮穩盤要角。

野村投信表示，全球航運與全球貿易基本面及供需情況息息相關，因此跟主要熱門投資主題的關聯度相對偏低；此外，近期地緣政治情勢再度緊張，中東地區衝突使得更多商船因安全考量繞道而行，導致運送時間拉長、全球運力大幅下降，又碰上下半年歐美線運輸旺季，供不應求的結構性問題持續，因此近期全球運價指標如上海出口集裝箱運價指數 (SFCI) 居高不下，又再度來到疫情高峰時 7 成水準，這將有助航運公司獲利，進而支持航運股的表現。