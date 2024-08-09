凱壽7月好匯賺！開發金前7月賺進250億元 創同期新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-09 18:38

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開發金 (2883-TW) 今 (9) 日公布 7 月自結稅後純益為 80.56 億元，今年前 7 月累計稅後純益達 250.09 億元，年成長 81%，單月、前 7 月獲利皆創同期新高；每股稅後純益 (EPS)1.46 元。其中，子公司凱基人壽單月狂賺 70 億元，寫下史上單月新高紀錄。

開發金表示，7 月獲利貢獻主要來自於台股交易量能持續增加，加上上市櫃公司現金股利發放旺季，有利證券、銀行及壽險業務收益。

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開發金說明，子公司凱基人壽 7 月有效掌握資本市場行情，伺機實現資本利得，加上股利收入，以及美元兌台幣升值等因素，整體投資收益亮眼。保險業務方面，質量並重的商品策略奏效，帶動保單銷售動能，新契約保費較上月成長近 4 成。凱壽 7 月份稅後純益 70.23 億元，創單月獲利歷史新高；今年前 7 月累計稅後純益達 180.1 億元，亦較去年同期成長 136%。

7 月台股呈現高檔震盪，交易量能持續擴大，推升凱基證券經紀、財富管理等業務獲利貢獻，且自營及衍商業務也因應市場走勢，調整部位及操作策略，維持穩健獲利。凱基證券 7 月稅後純益 10.16 億元，今年前 7 月稅後純益達 65.34 億元，相較去年同期成長 35%。

凱基銀行整體營運穩健，利息及手續費收入等核心收益維持穩定貢獻，凱基銀行 7 月稅後純益 6.23 億元，今年前 7 月累計稅後純益 34.37 億元。中華開發資本受資本市場波動影響投資部位評價，7 月稅後虧損 1.09 億元，今年前 7 月累計稅後獲利 2.16 億元。