凱壽7月好匯賺！開發金前7月賺進250億元 創同期新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-09 18:38
開發金 (2883-TW) 今 (9) 日公布 7 月自結稅後純益為 80.56 億元，今年前 7 月累計稅後純益達 250.09 億元，年成長 81%，單月、前 7 月獲利皆創同期新高；每股稅後純益 (EPS)1.46 元。其中，子公司凱基人壽單月狂賺 70 億元，寫下史上單月新高紀錄。
開發金表示，7 月獲利貢獻主要來自於台股交易量能持續增加，加上上市櫃公司現金股利發放旺季，有利證券、銀行及壽險業務收益。
開發金說明，子公司凱基人壽 7 月有效掌握資本市場行情，伺機實現資本利得，加上股利收入，以及美元兌台幣升值等因素，整體投資收益亮眼。保險業務方面，質量並重的商品策略奏效，帶動保單銷售動能，新契約保費較上月成長近 4 成。凱壽 7 月份稅後純益 70.23 億元，創單月獲利歷史新高；今年前 7 月累計稅後純益達 180.1 億元，亦較去年同期成長 136%。
7 月台股呈現高檔震盪，交易量能持續擴大，推升凱基證券經紀、財富管理等業務獲利貢獻，且自營及衍商業務也因應市場走勢，調整部位及操作策略，維持穩健獲利。凱基證券 7 月稅後純益 10.16 億元，今年前 7 月稅後純益達 65.34 億元，相較去年同期成長 35%。
凱基銀行整體營運穩健，利息及手續費收入等核心收益維持穩定貢獻，凱基銀行 7 月稅後純益 6.23 億元，今年前 7 月累計稅後純益 34.37 億元。中華開發資本受資本市場波動影響投資部位評價，7 月稅後虧損 1.09 億元，今年前 7 月累計稅後獲利 2.16 億元。
開發金指出，投資人密切關注美國聯準會是否加速啟動降息，而國際區域衝突與美國總統大選等不確定因素預期將持續影響全球市場變化，開發金將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並有效配置企業資源，強化各子公司的策略執行效率以提升競爭優勢，以「One KGI」的精神發揮最大營運綜效。
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