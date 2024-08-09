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台積電7月營收2569億元 年增逾4成飆新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-09 13:48

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (9) 日公告 7 月營收 2,569.53 億元，月增 23.6%，年增 44.7%，累計前 7 月營收達 1 兆 5,231.07 億元，年增 30.5%；受惠蘋果 (AAPL-US) 新機備貨以及 AI 晶片需求續強，帶動台積電 7 月營收創下歷史新高。

台積電預估，第三季美元營收 224-232 億美元，季增 7.5%-11%，以中位數推算，季增 9.5%，年增 32%，以美元兌新台幣 32.5 元計算，新台幣營收約 7280-7540 億元，毛利率 53.5-55.5%，營益率 42.5-44.5%，雙率皆較上季增加。


另外，日本九州昨日下午發生規模 7.1 強震，日本氣象廳對包括九州宮崎縣及四國高知縣等地發布海嘯警報，由於震央緊鄰台積電 (2330-TW)(TSM-US) 日本熊本廠，台積電熊本廠區因未達疏散標準，預期不會對營運造成影響。

展望後市，外資普遍看好，隨著雲端服務供應商 (CSP) 持續增加 AI 領域資本支出，包括 AI GPU 與 AI 加速器等，將支撐台積電先進製程與 CoWoS 需求，且透過向客戶調漲價格，將有助毛利率優化空間，因此大多維持買進評等。

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