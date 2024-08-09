〈天鈺法說〉Q3營收估小增 著手開發下世代電子紙E6
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-09 17:52
驅動 IC 業者天鈺 (4961-TW) 今 (9) 日召開法說會，董事長林永杰表示，第三季在其他半導體業績增長下，營收可望較上季小幅成長，整體下半年比上半年好，市場關注的電子紙方面，除了長期看好電子紙滲透率增長，也已著手開發下世代 E6 規格。
林永杰說，本季各產品線來看，電視產品因運動賽事告一段落、需求持平，筆電與 IT 也類似持平，第二季成長的產品線，如其他半導體領域，有機會繼續成長。
針對其他半導體，林永杰看好，天鈺耕耘時序控制器 (T-CON) 多年，隨著產業走向高幀率，成為公司的切入點，也對其寄予厚望；感測產品則進入沒多久，希望透過 AI 感測晶片，提供客戶有價值且可負擔的產品。
外界也高度關注電子紙領域，林永杰說，電子紙市場滲透率會逐年拉升，天鈺會努力鞏固市占率，預期未來還會有不錯的成長，目前四色 E5 規格佔電子標籤出貨比例已高達 70%，看好明年電子標籤還會持續成長，有看到大型零售業者持續採用，公司也已在耕耘下一代 E6。
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