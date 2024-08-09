〈天鈺法說〉Q3營收估小增 著手開發下世代電子紙E6

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-09 17:52

‌



驅動 IC 業者天鈺 (4961-TW) 今 (9) 日召開法說會，董事長林永杰表示，第三季在其他半導體業績增長下，營收可望較上季小幅成長，整體下半年比上半年好，市場關注的電子紙方面，除了長期看好電子紙滲透率增長，也已著手開發下世代 E6 規格。

林永杰說，本季各產品線來看，電視產品因運動賽事告一段落、需求持平，筆電與 IT 也類似持平，第二季成長的產品線，如其他半導體領域，有機會繼續成長。

‌



針對其他半導體，林永杰看好，天鈺耕耘時序控制器 (T-CON) 多年，隨著產業走向高幀率，成為公司的切入點，也對其寄予厚望；感測產品則進入沒多久，希望透過 AI 感測晶片，提供客戶有價值且可負擔的產品。