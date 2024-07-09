保瑞Q2營收50.27億元 季增逾7成 創歷年同期新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-09 11:46

保瑞 (6472-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收達 16.97 億元，年月雙增，第二季營收達 50.27 億元，季增超過 7 成，創下歷年同期新高。保瑞指出，6 月旗下 2 個事業體包含全球 CDMO 以及全球銷售業務皆持續穩定發展。

保瑞 6 月營收 16.97 億元，月增 0.5%，年增 48.5%。第二季營收 50.27 億元，季增 76%，年增 60.1%。累計今年上半年營收 78.86 億元，年減 0.4%。

保瑞說明，6 月包括全球 CDMO 以及全球銷售業務兩大事業體皆穩定發展，其中，美國子公司 USL 現有的產品銷售與原集團旗下負責美國市場業務的保盛藥業整併順利，原訂在 7 月 1 日將保盛藥業原有委託第三方物流公司的藥品倉儲與配送，全數移轉至 USL 在明尼蘇達自有物流中心的第一個整合里程碑已如期達標。

另外，6 月下旬宣布收購位於馬里蘭康登鎮的無菌製劑廠 (Camden Facility) 則是集團旗下持續強化全球 CDMO 業務關鍵的策略布局，此一廠區不僅是保瑞在全球第 10 個藥廠，也是旗下第一個無菌針劑廠。