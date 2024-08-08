〈房產〉全台房租指數再創新高 居住類電費年增5.21%最高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 15:28

‌



根據主計總處最新統計，7 月房租指數再創新高，年增率達到 2.51%，反映租金上漲趨勢仍未改變，影響背後主要原因還是通膨、房價上揚與升息等因素相關，另外在居住類除了房租上揚外，經歷電費調漲後，水電燃氣中的電費年增率也高達 5.21%。

‌



統計顯示，今年 7 月房租指數 106.5 再創歷史新高，年增率達 2.51%，年增幅已經連續 3 個月都超過 2.5%，觀察 2019 年房租年增率僅 0.9%，2020 年房租年增率 0.9%，2021 年房租年增率 0.83%，2022 年房租年增率 1.68%，2023 年年增率達 2.16%，可明顯感受出 2022 年開始房租走揚趨勢，最近 3 個月年增率都超過 2.5%，租金上揚趨勢仍未改變。

除了租金上揚外，居住類指數各項組成部分，年增率最高的是水電燃氣類，其中細項又以電費年增率 5.21% 最高，住宅維修費年增率也達 2.89%，主要還是因為電價調漲後，帶動家庭用電的支出增加。