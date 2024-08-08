〈房產〉全台房租指數再創新高 居住類電費年增5.21%最高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 15:28
根據主計總處最新統計，7 月房租指數再創新高，年增率達到 2.51%，反映租金上漲趨勢仍未改變，影響背後主要原因還是通膨、房價上揚與升息等因素相關，另外在居住類除了房租上揚外，經歷電費調漲後，水電燃氣中的電費年增率也高達 5.21%。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，推升租金上揚的因素很多，包括通膨帶動物價上揚，整體的生活成本增加，社區管理費用增加也可能反映到租金上，另外新成屋出租後的比價效應，尤其經歷幾次升息，部分房東的房貸成本也增加，勢必也會反映在租金上，所幸政府推出的租金補貼政策，可以抵銷一些租金上漲的壓力。
統計顯示，今年 7 月房租指數 106.5 再創歷史新高，年增率達 2.51%，年增幅已經連續 3 個月都超過 2.5%，觀察 2019 年房租年增率僅 0.9%，2020 年房租年增率 0.9%，2021 年房租年增率 0.83%，2022 年房租年增率 1.68%，2023 年年增率達 2.16%，可明顯感受出 2022 年開始房租走揚趨勢，最近 3 個月年增率都超過 2.5%，租金上揚趨勢仍未改變。
除了租金上揚外，居住類指數各項組成部分，年增率最高的是水電燃氣類，其中細項又以電費年增率 5.21% 最高，住宅維修費年增率也達 2.89%，主要還是因為電價調漲後，帶動家庭用電的支出增加。
曾敬德表示，這兩、三年租金明顯有感走揚，一方面的確房東的房屋成本增加，如稅賦升息等因素，都會反映在租金上，且當換約要出租時房東也發現，現在租金比兩三年前調高，還是可以找到條件不錯的租客，也會吸引到許多包租代管業者上門要委託出租，更增添房東反映租金價格的信心。
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