鄉林賴正鎰：海外回流台灣資金解除管制 有利房市維持熱度
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-09 19:25
鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (9) 日指出，連日台股一掃陰霾迅速回檔及海外回流台灣資金 8 月起陸續解除管制，讓房市得到支撐，維持熱度。他透露，雲林斗六新案「鄉林雲峰」，規劃酒店式服務的全齡宅產品，銷售兩個多月就達銷售 8 成目標，且彰化員林「鄉林圓頂」總銷 27 億元，即將年底前交屋入帳。
賴正鎰表示，美國宣布新的就業數據強，消除美國經濟衰退憂慮，連日美股上揚也帶動台股大漲，一連串的資金行情，一掃上周台股大跌陰霾，各大主要品牌建商的接待中心，看房賞屋客人迅速回籠，銷售速度按銷售時程計畫推進，並未受到短暫的台股震盪或銀行緊縮新青安貸款的影響。
賴正鎰說，像是台北蛋黃區的都更案「鄉林中山賦」，1006 坪大基地，規劃完善的社區公設與五星酒店式服務，加上鄉林品牌，獲得高端人士喜愛，銷售價格不僅站穩單價 145 萬元以上，銷售成績已達 45%，主要客層以中山區與大安區為主，都以置產與換屋為主，可見房市熱度不減反增。
另外，三年前推出的彰化員林「鄉林圓頂」，公開兩周完銷的創紀錄，當年也拿下員林銷售最高價，在穩定工程進度推進下，已經接近完工階段，正在進行對保貸款作業，再過幾個月就要完成交屋。
- 澳洲房市驚驚漲！布里斯本為何成為投資點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇