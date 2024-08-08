〈房產〉新青安助成家 今年首季 30-40歲男性購屋量增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 11:23

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統計顯示，聯徵中心資料 2024 年第一季購屋貸款狀況，其中 30~40 歲的男性，是第一季貸款人最多，樣本數達 10,782 件，在 30 歲以上貸款者中占 45%，雖然貸款鑑估值最少，平均 1328 萬元，平均購買坪數為 43 坪，不過貸款成數 74.2%，平均利率 2.07% 條件都優於其他年齡層，連鑑估成數都有機會超過房價，達 100.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前國人結婚年齡，男性 32.9 歲，女性 31 歲，雖然現在結婚年齡逐漸往後延，不過受新青安優惠貸款挹注，許多適婚男性和輕齡爸爸都積極購屋，給家人安定感，而多數年輕購屋者偏好社區新屋，或是預售屋，當交屋進入貸款階段後，市場行情已經增值，因此貸款鑑估金額會比原契約價格略高。

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和 2023 年第一季資料相較，30-40 歲年齡層的貸款樣本數增加 2000 餘件，整體占比增加約 2 個百分點，而貸款鑑估值 1212 萬元增加到 1328 萬元，等於也多背了 100 萬元貸款，也顯示晚一年購屋，成家壓力又更大。

雖然年齡越大，財務能力更好，不過要背的房貸也就更多，第一季仍有超過千件的 60 歲男性申貸，當然利率條件是各年齡層最高，平均核貸成數也只有 66.8%。

第一建經研究中心副理張菱育表示，60 歲以上的男性購屋者，多半購置第二屋以上，不僅無法使用新青安優惠貸款，貸款成數、利率也都受限，但看好房地產的保值性，購屋通常除了為家人置產，也是長期資產規劃之一。