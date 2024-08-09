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鉅亨速報

營收速報 - 保瑞(6472)7月營收17.21億元年增率高達61.15％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:16


保瑞(6472-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣17.21億元，年增率61.15%，月增率1.42%。

今年1-7月累計營收為96.06億元，累計年增率6.89%。

最新價為771元，近5日股價下跌-7%，相關生技醫療下跌-6.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+735 張
  • 外資買賣超：+905 張
  • 投信買賣超：-149 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 17.21億 61% 1%
24/6 16.97億 48% 1%
24/5 16.88億 56% 3%
24/4 16.43億 80% 118%
24/3 7.53億 -43% -14%
24/2 8.80億 -44% -28%

保瑞(6472-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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