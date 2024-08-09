營收速報 - 保瑞(6472)7月營收17.21億元年增率高達61.15％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:16
今年1-7月累計營收為96.06億元，累計年增率6.89%。
最新價為771元，近5日股價下跌-7%，相關生技醫療下跌-6.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+735 張
- 外資買賣超：+905 張
- 投信買賣超：-149 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|17.21億
|61%
|1%
|24/6
|16.97億
|48%
|1%
|24/5
|16.88億
|56%
|3%
|24/4
|16.43億
|80%
|118%
|24/3
|7.53億
|-43%
|-14%
|24/2
|8.80億
|-44%
|-28%
保瑞(6472-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為64元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.38元，預估目標價為114.1元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.2元，預估目標價為151元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為55元
鉅亨號貼文看更多
下一篇