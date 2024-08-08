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鉅亨速報

營收速報 - 鑽石生技(6901)7月營收-1.32億元年增率高達85.81％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15


鑽石生技(6901-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣-1.32億元，年增率85.81%，月增率-118.81%。

今年1-7月累計營收為-9.97億元，累計年增率57.22%。

最新價為36.65元，近5日股價下跌-12.74%，相關其 他下跌-8.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-634 張
  • 外資買賣超：-371 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-263 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 -1.32億 86% -119%
24/6 7.03億 89% -470%
24/5 -1.90億 70% -69%
24/4 -6.03億 47% 260%
24/3 -1.68億 28% -285%
24/2 9,036萬 -57% -113%

鑽石生技(6901-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為創業投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收鑽石生技

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