營收速報 - 鑽石生技(6901)7月營收-1.32億元年增率高達85.81％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15
鑽石生技(6901-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣-1.32億元，年增率85.81%，月增率-118.81%。
今年1-7月累計營收為-9.97億元，累計年增率57.22%。
最新價為36.65元，近5日股價下跌-12.74%，相關其 他下跌-8.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-634 張
- 外資買賣超：-371 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-263 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|-1.32億
|86%
|-119%
|24/6
|7.03億
|89%
|-470%
|24/5
|-1.90億
|70%
|-69%
|24/4
|-6.03億
|47%
|260%
|24/3
|-1.68億
|28%
|-285%
|24/2
|9,036萬
|-57%
|-113%
鑽石生技(6901-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為創業投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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