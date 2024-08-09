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鉅亨速報

營收速報 - 福大(4402)7月營收1,012萬元年增率高達145.59％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 11:15


福大(4402-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1,012萬元，年增率145.59%，月增率-10.26%。

今年1-7月累計營收為3,966萬元，累計年增率-3.06%。

最新價為39.05元，近5日股價下跌-17.68%，相關紡織纖維股價指數下跌-6.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-290 張
  • 外資買賣超：-290 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1,012萬 146% -10%
24/6 1,127萬 108% 138%
24/5 474萬 43% 22%
24/4 387萬 -35% 65%
24/3 235萬 -77% -27%
24/2 321萬 -31% -22%

福大(4402-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織產品。防疫相關產品。太陽能發電站建置。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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