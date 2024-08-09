營收速報 - 福大(4402)7月營收1,012萬元年增率高達145.59％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 11:15
今年1-7月累計營收為3,966萬元，累計年增率-3.06%。
最新價為39.05元，近5日股價下跌-17.68%，相關紡織纖維股價指數下跌-6.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-290 張
- 外資買賣超：-290 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1,012萬
|146%
|-10%
|24/6
|1,127萬
|108%
|138%
|24/5
|474萬
|43%
|22%
|24/4
|387萬
|-35%
|65%
|24/3
|235萬
|-77%
|-27%
|24/2
|321萬
|-31%
|-22%
福大(4402-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織產品。防疫相關產品。太陽能發電站建置。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中信銀攜東京之星主辦閎康日本聯合授信案 超額認購逾2倍
- 營收速報 - 立敦(6175)7月營收4.00億元年增率高達37.97％
- 營收速報 - 益得(6461)7月營收326萬元年增率高達94.81％
- 高股息再進化來了！富蘭克林華美ESG永續高息ETF 有高息、成長更爆發
鉅亨號貼文看更多
下一篇