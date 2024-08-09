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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.2元，預估目標價為151元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.31元下修至4.2元，其中最高估值5.07元，最低估值3.72元，預估目標價為151元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.07(5.07)5.657.99
最低值3.72(3.56)3.353.63
平均值4.25(4.27)4.825.8
中位數4.2(4.31)5.115.79

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值5,600,0006,557,0007,682,680
最低值4,937,5304,649,8404,733,320
平均值5,243,0905,833,3906,278,000
中位數5,202,0005,941,7606,418,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.420.074.293.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,723,1002,163,7514,716,0213,543,434

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

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