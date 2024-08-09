鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.2元，預估目標價為151元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.31元下修至4.2元，其中最高估值5.07元，最低估值3.72元，預估目標價為151元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.07(5.07)
|5.65
|7.99
|最低值
|3.72(3.56)
|3.35
|3.63
|平均值
|4.25(4.27)
|4.82
|5.8
|中位數
|4.2(4.31)
|5.11
|5.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5,600,000
|6,557,000
|7,682,680
|最低值
|4,937,530
|4,649,840
|4,733,320
|平均值
|5,243,090
|5,833,390
|6,278,000
|中位數
|5,202,000
|5,941,760
|6,418,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.42
|0.07
|4.29
|3.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,723,100
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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