鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為64元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.41元下修至1.36元，其中最高估值2.76元，最低估值0.8元，預估目標價為64元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.76(2.76)
|4.21
|4.35
|最低值
|0.8(0.81)
|1.15
|2.43
|平均值
|1.33(1.37)
|2.37
|3.48
|中位數
|1.36(1.41)
|2.2
|3.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|209,112,910
|218,741,000
|225,923,720
|最低值
|194,735,560
|201,004,850
|205,152,630
|平均值
|203,180,950
|211,340,780
|214,552,090
|中位數
|203,663,500
|211,896,740
|213,566,010
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.15
|5.68
|11.21
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉低點拉升390點收漲59點 但季線連3天未收復
- 〈台股盤後〉暴力反彈442點收復季線 月線反壓隨即來到
- 〈台股開盤〉股災滾雪球擴大 台積電再遭血洗 爆量崩跌逾1500點
- 〈台股盤後〉台積電領跌 指數下挫425點收20870點驚險守住5日線
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇