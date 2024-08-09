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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.47元下修至1.44元，其中最高估值2.16元，最低估值1元，預估目標價為55元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.16(2.16)3.13.8
最低值1(1)0.81.85
平均值1.48(1.48)2.062.79
中位數1.44(1.47)2.122.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值372,574,000382,432,000400,913,000
最低值292,890,460329,715,420327,692,190
平均值345,907,630359,488,500360,776,650
中位數345,418,930368,420,380357,250,700

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.461.266.563.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		332,619,533379,896,563365,812,098253,294,668

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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