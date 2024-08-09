鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.38元，預估目標價為114.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.03元上修至8.38元，其中最高估值8.86元，最低估值6.06元，預估目標價為114.1元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.86(8.7)
|9.38
|12.78
|最低值
|6.06(6.06)
|5.1
|7.1
|平均值
|8(7.89)
|6.81
|8.64
|中位數
|8.38(8.03)
|6.59
|7.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|37,333,000
|44,032,000
|52,190,840
|最低值
|28,700,000
|26,290,000
|38,382,180
|平均值
|31,279,130
|35,089,000
|42,302,780
|中位數
|29,783,340
|34,378,690
|40,437,360
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.78
|5.59
|4.23
|2.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|33,025,307
|36,781,996
|33,759,389
|28,959,304
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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