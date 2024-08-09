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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.38元，預估目標價為114.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.03元上修至8.38元，其中最高估值8.86元，最低估值6.06元，預估目標價為114.1元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.86(8.7)9.3812.78
最低值6.06(6.06)5.17.1
平均值8(7.89)6.818.64
中位數8.38(8.03)6.597.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值37,333,00044,032,00052,190,840
最低值28,700,00026,290,00038,382,180
平均值31,279,13035,089,00042,302,780
中位數29,783,34034,378,69040,437,360

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.785.594.232.97
營業收入
(單位：新台幣千元)		33,025,30736,781,99633,759,38928,959,304

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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