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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至11.52元，預估目標價為188.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.71元下修至11.52元，其中最高估值13.23元，最低估值9.51元，預估目標價為188.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值13.23(13.23)15.4417.93
最低值9.51(9.51)9.8411.52
平均值11.33(11.61)12.1514.59
中位數11.52(11.71)1214.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值179.04億186.08億215.00億
最低值164.31億164.61億189.92億
平均值169.58億177.24億200.73億
中位數168.67億179.98億197.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.902.668.4816.8211.94
營業收入72.80億85.59億198.94億227.26億170.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLDR

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