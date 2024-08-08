鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至11.52元，預估目標價為188.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.71元下修至11.52元，其中最高估值13.23元，最低估值9.51元，預估目標價為188.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13.23(13.23)
|15.44
|17.93
|最低值
|9.51(9.51)
|9.84
|11.52
|平均值
|11.33(11.61)
|12.15
|14.59
|中位數
|11.52(11.71)
|12
|14.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|179.04億
|186.08億
|215.00億
|最低值
|164.31億
|164.61億
|189.92億
|平均值
|169.58億
|177.24億
|200.73億
|中位數
|168.67億
|179.98億
|197.27億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.90
|2.66
|8.48
|16.82
|11.94
|營業收入
|72.80億
|85.59億
|198.94億
|227.26億
|170.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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