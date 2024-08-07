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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調降至188元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)提出目標價估值：中位數由194元下修至188元，調降幅度3.09%。其中最高估值230元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Builders Firstsource Inc評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Builders Firstsource Inc今(7日)收盤價為155.73元。近5日股價下跌3.09%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BLDR市場預估目標價

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Builders Firstsource Inc155.734.06%

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