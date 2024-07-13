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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大漲1.25%，報5654.49點

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 02:00

截至台北時間13日01:50，S&P 500上漲69.95點（或1.25%），暫報5654.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.86%
  • 近 1 月：+3.89%
  • 近 3 月：+7.41%
  • 近 6 月：+16.83%
  • 今年以來：+17.08%

焦點個股

S&P 500成分股以Enphase能源(ENPH-US)領漲。Enphase能源(ENPH-US)上漲6.95%；Builders Firstsource Inc(BLDR-US)上漲5.69%；紐約梅隆銀行(BK-US)上漲5.5%；英特爾(INTC-US)上漲5.43%；基內瑞克控股(GNRC-US)上漲5.07%。

部分成分股表現相對疲軟，富國銀行(WFC-US)下跌5.54%；艾利科技(ALGN-US)下跌4.63%；百健(BIIB-US)下跌3.85%；達美航空(DAL-US)下跌2.74%；康捷國際物流(EXPD-US)下跌2.35%。

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S&P 5005649.251.16%
Enphase能源118.996.55%
Builders Firstsource Inc155.295.72%
紐約梅隆銀行64.885.55%
英特爾35.45975.85%
基內瑞克控股155.1554.52%
富國銀行56.78-5.62%
艾利科技244.7599-4.50%
百健228.53-3.49%
達美航空43.765-2.72%
康捷國際物流119.685-2.52%

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