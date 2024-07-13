盤中速報 - S&P 500大漲1.25%，報5654.49點
鉅亨網新聞中心 2024-07-13 02:00
截至台北時間13日01:50，S&P 500上漲69.95點（或1.25%），暫報5654.49點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.86%
- 近 1 月：+3.89%
- 近 3 月：+7.41%
- 近 6 月：+16.83%
- 今年以來：+17.08%
焦點個股
S&P 500成分股以Enphase能源(ENPH-US)領漲。Enphase能源(ENPH-US)上漲6.95%；Builders Firstsource Inc(BLDR-US)上漲5.69%；紐約梅隆銀行(BK-US)上漲5.5%；英特爾(INTC-US)上漲5.43%；基內瑞克控股(GNRC-US)上漲5.07%。
部分成分股表現相對疲軟，富國銀行(WFC-US)下跌5.54%；艾利科技(ALGN-US)下跌4.63%；百健(BIIB-US)下跌3.85%；達美航空(DAL-US)下跌2.74%；康捷國際物流(EXPD-US)下跌2.35%。
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