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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class AZG-US的目標價調升至55元，幅度約3.77%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 00:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)提出目標價估值：中位數由53元上修至55元，調升幅度3.77%。其中最高估值70元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予Zillow Group Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立11位、保守悲觀1位。

Zillow Group Inc - Class A今(9日)收盤價為47.6773元。近5日股價下跌3.77%，標普指數下跌5.85%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZG市場預估目標價

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Zillow Group Inc - Class A47.7318.29%

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