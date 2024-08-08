鉅亨速報 - Factset 最新調查：路易斯安那太平洋LPX-US的目標價調升至105元，幅度約6.06%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對路易斯安那太平洋(LPX-US)提出目標價估值：中位數由99元上修至105元，調升幅度6.06%。其中最高估值136元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予路易斯安那太平洋評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀3位。
路易斯安那太平洋今(8日)收盤價為94.91元。近5日股價下跌6.06%，標普指數下跌5.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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