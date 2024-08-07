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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至11.91元，預估目標價為188.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.33元下修至11.91元，其中最高估值13.5元，最低估值9.51元，預估目標價為188.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值13.5(13.5)15.4414.67
最低值9.51(9.85)9.8411.52
平均值11.92(12.23)12.913.48
中位數11.91(12.33)1314.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值179.70億187.94億197.27億
最低值168.01億174.45億189.92億
平均值174.16億182.37億193.60億
中位數175.11億183.06億193.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.902.668.4816.8211.94
營業收入72.80億85.59億198.94億227.26億170.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLDR

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