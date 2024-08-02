鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至12.33元，預估目標價為194.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.55元下修至12.33元，其中最高估值13.5元，最低估值9.85元，預估目標價為194.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13.5(13.5)
|15.44
|15.69
|最低值
|9.85(9.85)
|10.78
|14.25
|平均值
|12.23(12.26)
|13.4
|14.97
|中位數
|12.33(12.55)
|13.34
|14.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|181.02億
|193.43億
|197.27億
|最低值
|171.33億
|174.45億
|197.27億
|平均值
|176.35億
|184.58億
|197.27億
|中位數
|175.89億
|184.91億
|197.27億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.90
|2.66
|8.48
|16.82
|11.94
|營業收入
|72.80億
|85.59億
|198.94億
|227.26億
|170.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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