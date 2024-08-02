search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至12.33元，預估目標價為194.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.55元下修至12.33元，其中最高估值13.5元，最低估值9.85元，預估目標價為194.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值13.5(13.5)15.4415.69
最低值9.85(9.85)10.7814.25
平均值12.23(12.26)13.414.97
中位數12.33(12.55)13.3414.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值181.02億193.43億197.27億
最低值171.33億174.45億197.27億
平均值176.35億184.58億197.27億
中位數175.89億184.91億197.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.902.668.4816.8211.94
營業收入72.80億85.59億198.94億227.26億170.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLDR

相關行情

台股首頁我要存股
Builders Firstsource Inc152.15-4.61%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty