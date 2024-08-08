賴清德召開首次國家氣候變遷對策委員會 強調永續才是朝野共同目標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-08 21:01

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總統賴清德今 (8) 日下午主持「國家氣候變遷對策委員會第 1 次委員會議」，以召集人身分致送委員聘書，並說明委員會的組成係秉持「跨領域」、「跨世代」、「跨主張」的衡平原則。他於致詞中強調能源議題絕對不是簡單的「反核」或「擁核」的是非題，而「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。

賴清德首先指出，在就職滿月的時候，即特別宣布總統府將成立國家氣候變遷對策委員會，這代表政府有決心，透過多元對話，凝聚社會共識，讓國人團結一致，來面對攸關全球及臺灣未來發展的重大挑戰。他並介紹國家氣候變遷對策委員會有 8 位部會首長投入，由環境部彭啓明部長擔任執行秘書。非官方委員比例，占了 65%，女性委員佔 28.5%。

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產業界代表有 6 位，包括彭双浪、賴博司、曹世綸、程淑芬、林筱玫，以及台電曾文生董事長等企業代表，讓臺灣氣候和能源治理的戰略思維，能夠橫跨傳統、跨領域，以及跨高科技產業，也兼顧 AI 與國際綠色金融的新時代產業需求，前瞻未來、更接軌國際。

公民代表，與產業界代表人數相同，邀請了施信民、李根政、趙家緯、何宗勳、黃品涵、陳惠萍等 6 位「跨世代」的環境運動先鋒參加。

跨領域的學者專家則有林子倫、周桂田、曾重仁、蘇慧貞 4 位專家的參與，分別有人文、理工、衛環以及醫學公衛的背景，更全面地掌握氣候變遷的議題。

賴清德指出，召開第一次會議，也從社會關注的焦點議題，開始進行討論。首先，會由環境部報告「氣候變遷對全球及臺灣的影響衝擊評估」。接著，由台電公司曾文生董事長報告「臺灣電力供需的轉型與挑戰」。

在極端氣候的衝擊下，有越來越多的專家提醒，人類現在所經歷的每一年夏天，都會是「餘生最涼的夏天」。

賴清德指出，供電穩定不僅是臺灣社會關心的議題，更是國際供應鏈關切的焦點。20 幾年前，他當立委時即和許多跨黨派的委員共同提案制定《環境基本法》，首次將 「非核家園」入法。當時雖是民進黨在中央執政，但並不是國會多數。《環境基本法》能夠在朝野共識下完成立法，也證明了「非核家園」不是民進黨的意識形態；「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。

賴清德強調，透過這個委員會能夠讓大家知道，能源議題絕對不是簡單的、只是「反核」或「擁核」的「是非題」。在國家治理中的每一個決策，勢必都是多元的「選擇題」，甚至是複雜的「多選題」，才能夠誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題。

賴清德表示，期待藉由這個委員會的討論，2,300 萬臺灣人民都能體會到，我們可以有不同的立場，但我們只有一個臺灣；我們可以有不同的主張，但我們只有一個共同的目標，就是讓國家永續發展。該委員會共同的任務，就是多元思考，集思廣益，群策群力，為國家永續發展擬定戰略，進一步讓臺灣社會凝聚共識。