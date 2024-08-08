宏碁上半年EPS 0.87元 子公司帶動7月營收連13個月年增
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-08 21:10
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今（8）日公布 2024 年第二季合併財報，第二季稅後純益為 14.04 億元，季增 17%，年增 1%，每股純益 0.47 元；上半年稅後純益 26.06 億元，年增 37%，每股純益 0.87 元。7 月營收 234.5 億元，連續第 13 個月呈現年增。
宏碁第二季營收 671.3 億元，年增 15.2%、季增 14.1%；毛利率 10.7%，年成長持平、季增 0.2 個百分點；營業利益 14.6 億元，年增 40%、季增 88%；營益率 2.2%，年增 0.4 個百分點、季增 0.9 個百分點。
宏碁上半年累計營收 1259.7 億元，年增 14%；毛利率 10.6%，年增 0.1 個百分點；營業利益 22.4 億元，年增 75%；營益率 1.8%，年增 0.6 個百分點。
宏碁也同步公告 7 月單月營收 234.5 億元，月減 16.8%，年增 32.3%，月營收連續 13 個月呈現年增；累積前 7 月合併營收 1,494.5 億元，年增 16.4%。
宏碁表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，個人電腦及顯示器相關事業 7 月營收年增 37.6%、累積前 7 月營收年增 18.8%；非電腦及顯示器相關事業營收占 7 月營收之 27.%、累積前 7 月營收之 28.4%。
子公司方面，宏碁表示，專攻 AI 伺服器及工作站的安圖斯 7 月營收年增 30.1%、前 7 月營收年增 96.8%；智新 7 月營收年增 67.5%、前 7 月營收年增 28.8%；宏碁智通 7 月營收年增 42.6%、前 7 月營收年增 25.3%。
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