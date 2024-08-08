宏碁上半年EPS 0.87元 子公司帶動7月營收連13個月年增

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宏碁表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，個人電腦及顯示器相關事業 7 月營收年增 37.6%、累積前 7 月營收年增 18.8%；非電腦及顯示器相關事業營收占 7 月營收之 27.%、累積前 7 月營收之 28.4%。