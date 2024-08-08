比特幣減半後 礦商儲備量降至3年低點

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 22:50

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根據外媒周四 (8 日) 報導，比特幣今年 4 月減半導致營收大幅下滑後，比特幣礦商所持有的比特幣儲備數量降至 3 年來低點。

根據加密研究人員 Kaiko 的報告，截至 8 月 3 日，比特幣礦商持有的比特幣總量已降至約 1,510,300 個，比 2020 年 12 月的創紀錄水準下降了約 2.4%。按最近的價格計算，這些比特幣的價值約為 860 億美元，大概占流通中的比特幣總量的 8%。

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數據顯示，自 2023 年底比特幣價格開始上漲以來，礦商一直在出售代幣，遠早於 4 月最近一次「減半」事件。這些公司通常用銷售所得來幫助支付營運成本，自從四次減半以來，這些公司獲得的新代幣獎勵減少了。

CleanSpark Inc.(CLSK-US) 和 Riot Platforms Inc.(RIOT-US) 等加密貨幣挖礦公司的主要收入來源因比特幣減半而大幅減少，削減了這些公司從驗證區塊鏈數據中獲得的獎勵，這一過程被稱為挖礦。

根據 Kaiko 的數據，減半後的網路費用上漲暫時緩解挖礦商的收入損失，但這是短暫的，平均費用從減半後的 143 美元高點降至 2 美元。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，儘管整體趨勢是拋售，但自 2023 年 1 月以來，上市礦業公司實際上已將比特幣持有量增加 60%，達到 54,000 個代幣。 Marathon Digital Holdings Inc.(MARA-US)最近報告稱，購買了價值 1 億美元的比特幣。

Core Scientific Inc.(CORZ-US) 日前表示，該公司第二季虧損 8.04 億美元，主要原因是該公司根據市場價格減記所持比特幣的價值。