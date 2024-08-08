〈台幣〉股匯再度硬脫鉤 強升8.8分至32.593元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-08 18:14

‌



台北匯市今 (8) 日跟隨主要亞洲匯市的變化，再度與台股脫鉤，不同於台股加權指數重挫 425 點，新台幣收在 32.593 元，升值 8.8 分，台北外匯經紀公司成交值 14.08 億美元，拋匯力道偏強。

新台幣今日以 32.68 元、升值 0.1 分開出後，早盤一度見到貶值價位，但上午 10 點鐘過後拋匯力道強勁，最高來到 32.551 元，升值達 1.3 角，終場收在 32.593 元，升值 8.8 分，全日高低價差 1.59 角。

‌



觀察主要亞幣，泰銖強勁升值達 0.5%，日元也升值超過 0.4%，新台幣升 0.27%，星元升逾 0.2%，人民幣和港幣升 0.1% 左右，不過，韓元處平盤附近震盪。