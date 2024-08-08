米斯特買下Mollifix 拓女性運動機能服飾版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-08 16:11

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服飾連鎖品牌商米斯特 (2941-TW) 今 (8) 日公告 7 月合併營收 6790.9 萬元，月減 11.26%，年減 4.13%，米斯特也宣布，將買下運動機能服飾品牌「Mollifix」，購買範圍包括 Mollifix 品牌商標、現有服飾商品存貨，以及具有發展潛力的線上通路和線下 10 家實體門市，目標打造出亞洲版的平價 Lululemon。

米斯特 7 月營收衰退主要是因該月假日較少、且部分縣市受颱風假干擾，使整體服飾零售業稍受影響。

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另一方面，米斯特正式宣布購買運動機能服飾品牌 Mollifix，米斯特董事長林瑞豪表示，運動服飾市場快速崛起，加拿大知名運動品牌 Lululemon 近年在台灣營業成長顯著，而無印良品今年也跨入運動市場，推出 MUJIWALKER 系列，皆顯示「女性、運動、時尚元素」是服飾品牌拓展關鍵。

Mollifix 成立於 2013 年，現有數十萬女性會員，定位為專屬亞洲女性的設計運動品牌，專注提供平價時尚的運動服裝，尤其是瑜伽服裝，商品也具多項獨家專利，米斯特期購入此品牌後，開始擴展女性運動機能服飾市場。