營收速報 - 台康生技(6589)7月營收8,853萬元年增率高達41.84％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15
今年1-7月累計營收為5.55億元，累計年增率32.99%。
最新價為81.5元，近5日股價下跌-8.43%，相關生技醫療股價指數下跌-7.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+445 張
- 外資買賣超：+446 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|8,853萬
|42%
|45%
|24/6
|6,088萬
|16%
|-49%
|24/5
|1.20億
|129%
|85%
|24/4
|6,516萬
|95%
|11%
|24/3
|5,844萬
|-10%
|24%
|24/2
|4,713萬
|-42%
|-59%
台康生技(6589-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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