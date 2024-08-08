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鉅亨速報

營收速報 - 台康生技(6589)7月營收8,853萬元年增率高達41.84％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15


台康生技(6589-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣8,853萬元，年增率41.84%，月增率45.42%。

今年1-7月累計營收為5.55億元，累計年增率32.99%。

最新價為81.5元，近5日股價下跌-8.43%，相關生技醫療股價指數下跌-7.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+445 張
  • 外資買賣超：+446 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 8,853萬 42% 45%
24/6 6,088萬 16% -49%
24/5 1.20億 129% 85%
24/4 6,516萬 95% 11%
24/3 5,844萬 -10% 24%
24/2 4,713萬 -42% -59%

台康生技(6589-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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