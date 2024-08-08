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鉅亨速報

盤後速報 - 健喬(4114)次交易(9)日除權息1.6元，參考價36.18元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


健喬(4114-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.6元，股票股利1元，合計股利1.6元。

首日參考價為36.18元，相較今日收盤價40.40元，權息值合計為4.22元，股息殖利率1.49%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/09 40.40 0.6 1.49% 1.0
2023/08/08 44.45 0.5574 1.25% 0.929
2022/07/11 32.1 0.507 1.58% 1.0135
2021/09/23 25.5 0.3022 1.19% 1.209
2020/07/09 27.05 0.184 0.68% 0.736

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