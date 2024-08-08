盤後速報 - 健喬(4114)次交易(9)日除權息1.6元，參考價36.18元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
健喬(4114-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.6元，股票股利1元，合計股利1.6元。
首日參考價為36.18元，相較今日收盤價40.40元，權息值合計為4.22元，股息殖利率1.49%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/09
|40.40
|0.6
|1.49%
|1.0
|2023/08/08
|44.45
|0.5574
|1.25%
|0.929
|2022/07/11
|32.1
|0.507
|1.58%
|1.0135
|2021/09/23
|25.5
|0.3022
|1.19%
|1.209
|2020/07/09
|27.05
|0.184
|0.68%
|0.736
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 健喬受惠3大處方藥需求持續 5月營收年月雙增
- 瑩碩、健喬簽訂藥品轉讓合約 擴大產品滲透率
- 健喬受惠三大處方需求持續 上半年維持成長
- 盤後速報 - 健喬(4114)下週(8月9日)除權息1.6元，預估參考價37.0元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇