盤後速報 - 大亞(1609)下週(8月16日)除權息1.7元，預估參考價52.76元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05
大亞(1609-TW)下週(8月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.2元，股票股利0.5元，合計股利1.7元。
以今日(8月9日)收盤價56.60元計算，預估參考價為52.76元，權息值合計為3.84元，股息殖利率2.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
大亞(1609-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為發電輸電配電機械製造業、電線電纜製造業、其他塑膠製品製造業。電子零組件製造業、配管工程業、其它工程業、塑膠膜、鋼線鋼纜。金屬結構建築組件製造業、電信器材電子材料批發業、國際貿易業。近5日股價下跌2.13%，集中市場加權指數下跌7.83%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/16
|56.60
|1.2
|2.12%
|0.5
|2023/07/31
|38.05
|0.48044
|1.26%
|0.096088
|2022/08/29
|23.35
|0.35
|1.5%
|0.6
|2021/10/13
|25.3
|0.35
|1.38%
|0.35
|2020/07/16
|11.15
|0.3028
|2.72%
|0.0
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