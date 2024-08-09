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鉅亨速報

盤後速報 - 大亞(1609)下週(8月16日)除權息1.7元，預估參考價52.76元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05


大亞(1609-TW)下週(8月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.2元，股票股利0.5元，合計股利1.7元。

以今日(8月9日)收盤價56.60元計算，預估參考價為52.76元，權息值合計為3.84元，股息殖利率2.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

大亞(1609-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為發電輸電配電機械製造業、電線電纜製造業、其他塑膠製品製造業。電子零組件製造業、配管工程業、其它工程業、塑膠膜、鋼線鋼纜。金屬結構建築組件製造業、電信器材電子材料批發業、國際貿易業。近5日股價下跌2.13%，集中市場加權指數下跌7.83%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/16 56.60 1.2 2.12% 0.5
2023/07/31 38.05 0.48044 1.26% 0.096088
2022/08/29 23.35 0.35 1.5% 0.6
2021/10/13 25.3 0.35 1.38% 0.35
2020/07/16 11.15 0.3028 2.72% 0.0

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