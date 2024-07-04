健喬受惠三大處方需求持續 上半年維持成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-04 19:20

健喬 (4114-TW) 今 (4) 日公告 6 月營收，累計今年上半年營收 26.2 億元，年增 2%。健喬表示，上半年受惠呼吸道、心血管以及泌尿道領域的處方需求持續，帶動今年上半年較去年同期成長。

健喬 6 月營收 3.79 億元，月減 21.46%，年減 16.55%。累計今年上半年營收 26.2 億元，年增 2%。健喬說明，6 月營收減少的原因，主要為部分客戶正在加快現有庫存的去化速度，因此推遲新訂單的提貨時間。

疾管署表示，目前本土新冠疫情處於第六波 Omicron 流行期，進入暑假後，上升趨勢應會趨緩或持平，預計 7 月中旬進入高原期，將維持 1 至 2 個月高原震盪，9 月開學後不排除再掀新一波疫情，屆時可能出現雙高峰。對此健喬認為，有望帶動呼吸道相關產品的需求。