瑩碩、健喬簽訂藥品轉讓合約 擴大產品滲透率

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-20 19:45

瑩碩 (6677-TW) 今 (20) 日表示，延續先前與健喬 (4114-TW) 達成的長期合作協議，雙方再完成 2 份合約簽署。瑩碩把旗下 2 項上市產品藥證與 1 項藥品的開發技術移轉給健喬，健喬取得相關藥證及技術後，有助豐富產品線並擴大滲透率。

瑩碩指出，此次合作除了可以豐富產品線並擴大滲透率，提供醫師與病患更好的用藥選擇，瑩碩也可以收取簽約金以及里程碑金。

瑩碩說明，此次合作的產品以中樞神經用藥為主，轉移的 2 張上市藥證為治療癲癇口服藥與口服液劑型藥物，技術移轉的品項則屬於新一代抗癲癇藥物。

瑩碩總經理顏麟權表示，相較傳統抗癲癇藥物，新一代產品具低副作用與低藥物交互作用特性，安全性相對較高。目前國內只有原廠專利藥與一款進口學名藥，瑩碩將協同健喬在 1 至 2 年內完成該藥物的開發及上市，有機會成為第一個國產學名藥。