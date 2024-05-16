遠雄港攜手東風 布建跨境電商專倉 7月營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-16 18:42

遠雄港 (5607-TW) 今 (16) 日與東風集團旗下東風航空貨運承攬公司 (EAST WIND Express) 簽署專倉合約，將在桃園機場的遠雄自由貿易港區貨運園區，布建跨境電商物流專倉，預計 7 月投入營運。

遠雄港表示，物流專倉建物量體約 3,900 坪，包括地上三層和地下一層，涵蓋辦公區域、作業區和倉儲區等總計 2290 坪的室內空間，可藉此提高營運安全和清關效率，並支持台灣市場日益成長的貿易需求。

東風集團董事長楊弼涵表示，今日雙方合作寫下快遞報關的歷史新頁 ，本土快遞報關業者終於擁有獨立快遞通關倉庫，也是遠雄自貿港的突破，東風將會以此立基與遠雄自貿港團隊一同活絡空運快遞，並締造空運快遞的新榮景。