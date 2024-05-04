遠雄今年台中推案超過300億元 七期指標首案總銷逾百億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-04 19:10

遠雄 (5522-TW) 集團大舉佈局台中市推案，今 (4) 日公開台中七期重劃區首件個案「遠雄琉蘊」，也是遠雄在台中開發住宅案的重點，並陸續插旗七期、水湳、單元八、G0 機捷特區，近期也在 14 期有土地的布局，遠雄指出，遠雄 2024 年於台中推出 6 個建案，預估總綃達到 300 億元。

遠雄在台中七期的「遠雄琉蘊」住宅預售案，總銷達 112 億元，在 2023 年 9 月上線銷售以來，分兩棟大樓興建，分別爲 27 樓及 34 樓高，全案目前已售 40%，預計 5 年完工。

遠雄指出，台中七期區域內豪宅林立，近年來市場推案趨向中小坪數，創價能力備受期待，其中預售新案「遠雄琉蘊」為遠雄集團進軍七期超級蛋黃區的重要且爲代表作，是七期市政北七路門牌尊榮地段黃金三角內唯一規劃 33-45 坪的稀有「新坪種」產品，開案之初即一舉打響頂端市場能見度，並以單坪 88.49 萬創下七期預售最高價。

在北部建商如華固 (2548-TW) 等積極插旗台中布局推案同時，台中也已成為遠雄在全台銷售的重點區域，遠雄房地產總經理張麗蓉指出，2024 年 1-4 月遠雄房地在全台的銷售金額爲 150 億元，其中台中占 51 億元，已占全台銷售金額的 3 分之 1，未來更看好台中的市場發展前景。

遠雄集團全台布局開發建案，近年推案主戰場更集中火力在台中，除了深耕台中港 10 年實績，並陸續插旗七期、水湳、單元八、G0 機捷特區，近期也在 14 期有土地的佈局，2024 年於臺中推出 6 個建案，其中西屯區即佔逾 200 多億元，在北屯、清水區 也有近百億元的量體即將推出。