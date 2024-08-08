國巨7月營收110億元 改寫單月新高月增1成
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-08 17:37
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 7 月營收 110.05 億元，月增 10%、年增 23.8%，改寫歷史單月新高；累計前 7 月營收 709.28 億元，創同期新高。
國巨說明，7 月營收創高主要受惠 AI 相關應用的需求強勁、歐美日市場拉貨動能回升，以及大中華廠區的工作天數回復正常所致。
國巨表示，雖然大環境如全球通膨或升降息及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待 AI 應用的營運動能及後市展望。
依照國巨最近一次法說會釋出的展望，第三季營收估季增 1-3%、毛利率、營益率也將提升低個位數百分點；稼動率方面，標準品估從第二季 50% 拉升至 65%、特殊品也從 7 成略增至 75%。
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